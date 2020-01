Ap ber bymiljøetaten snu i amcar-saka

innenriks

Jacobsen seier han er overraska over at bymiljøetaten stoppa amcar-utstillinga i Frognerparken. Han meiner at sunn fornuft no må slå inn.

– Eg forventar at bymiljøetaten tenkjer seg om ein gong til og gjer om på dette. Viss ikkje, må vi be byrådet om å gripe inn, seier Jacobsen til NTB.

Han vart kjend med saka gjennom media denne veka.

– Dette har ikkje vore oppe i bystyret, og ingen av byrådspartia har vore kjende med saka, seier han.

– Dummar seg ut

Jacobsen seier han deler frustrasjonen mange føler over at nokon på eiga hand bestemmer at eit «hyggjeleg familiearrangement» ikkje får halde fram.

– Bymiljøetaten dummar seg ut. Og dette rammar sjølvsagt byrådspartia, seier Jacobsen.

Måndag vart det kjent at Oslo kommune ville stoppe den tradisjonelle utstillinga av amerikanske veteranbilar i Frognerparken i samband med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli.

– Å vere imot privatbilisme i Oslo sentrum er ei ærleg politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å prøve å ramme eit tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltakarar og folket i Oslo i godt over 20 år, skreiv bilforeininga Amcar Noreg på Facebook-sidene sine.

Bymiljøetaten: Ikkje søkt om utstilling

Det er The American Coordinating Council of Norway (ACCN) som står for arrangementet i Frognerparken. Det er ikkje slutt på familiearrangementet som ACCN har fått løyve til å halde, men dette arrangementet inneber ikkje eit stort biltreff, opplyser bymiljøetaten.

– I fjor søkte arrangøren om å ha med 15 bilar som del av arrangementet. Det vart ikkje direkte avslått, men var heller ikkje inkludert i løyvet. I år har det ikkje vorte søkt om veteranbilutstilling, seier pressekontakt Guro Tangen.

Stor pågang i fjor

For i fjor vart det svært stor pågang. Ifølgje arrangøren sjølv kom det mellom 100 og 200 bilar for å delta på arrangementet, seier Tangen.

– Framleis vil ACCN få lov til å arrangere eit hyggjeleg familiearrangement. Men eit stort bilarrangement er ikkje tilrådeleg å ha i Frognerparken. Frognerparken er ei grøn lunge, seier Tangen.

– Men er det slik at Frognerparken vil slutte å vere ei grøn lunge dersom det er ei bilutstilling der éin gong i året?

– I utgangspunktet er ikkje ein park ein stad der eit bilarrangement vanlegvis går føre seg. Vi må avgrense slitasjen på parken, seier Tangen.

Byråden inviterer til møte

Bymiljøetaten har førebels ingen planar om å gjere om avgjerda, men er open for å finne fram til løysingar som ikkje inkluderer Frognerparken. No inviterer byråd Arild Hermstad (MDG) til eit møte med amcarmiljøet.

– Markeringa av 4. juli er eit tradisjonsrikt arrangement som er viktig for mange, og eg ønskjer å ha ein dialog med amcarmiljøet for å finne ei løysing, seier Hermstad.

(©NPK)