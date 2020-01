Forsikringsselskap dekkjer avbestilling av reiser til Kina

innenriks

Europeiske reiseforsikring er blant dei som vil dekkje slike avbestillingar. Føresetnaden er at reisa blir avbestilt innan fjorten dagar etter UDs reiseråd om Hubei-provinsen. Det vil seie innan 9. februar.

– Grunnen til at vi no utvidar avbestillingsdekninga til å gjelde heile Kina, er at vi ønskjer å liggje litt i forkant av situasjonen. Reisande opplever større grad av reiserestriksjonar med kollektivtrafikk og fly, og det kan vere vanskeleg å røre seg internt i Kina, seier informasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring.

Tryg dekkjer avbestillingar av reiser til Hubei-provinsen i Kina. Forsikringa dekkjer det ein ikkje får refundert frå reisearrangør og gjeld kundar som har bestilt og betalt reise til provinsen før 25. januar, opplyser selskapet.

Norske styresmakter rår nordmenn frå å reise til dette området på grunn av utbrotet av ein ny type coronavirus som først vart oppdaga i storbyen Wuhan i provinsen.

Viruset kan arte seg som ei mild forkjøling, eller ha ei alvorleg utvikling med dødeleg utgang. Symptom kan vere feber, tørr hoste og teikn på lungebetennelse.

