Frp seier nei til SVs forslag om å leggje ned storfylke

innenriks

SV er avhengige av støtte frå Frp for å få forslaget sitt gjennom i Stortinget, men Frps Jon Helgheim seier til NRK at dette er lite aktuelt.

– Det har vorte brukt ein formue på å opprette dei nye fylka. Det vil vere galskap å bruke endå ein formue på å føre tilbake dei gamle fylka, eller finne endå ein ny modell, seier han.

Frp ønskjer er å fjerne fylka i sin heilskap, og det er dette som må på bordet om det skal vere noko å diskutere, understrekar Helgheim. Samtidig sa Helgheim til Klassekampen førre veke at han ikkje avviste ei reversering av Viken.

– Jensen har rydda i rekkene

SV-stortingsrepresentant frå Buskerud, Arne Nævra, blir oppgitt over Frp.

– Om ikkje anna så viser dette vesenet til Frp, det går ut som ei løve og ned som ein skinnfell. På denne måten får vi i alle fall røykt ut kva Frp eigentleg meiner. Men dette er reint sirkus, seier Nævra til NRK.

Også Sp har invitert til samarbeid om endringar i regionreforma og har sendt brev til Frp, Ap og SV om saka.

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum meiner at den endra tonen frå Frp kjem av at Siv Jensen har rydda i rekkene.

Helgheim understrekar at forslaget skal behandlast i stortingsgruppa til partiet før dei tar endeleg stilling.

Ber om prislapp

Helgheims partifelle Kari Kjønaas Kjos har stilt skriftleg spørsmål til kommunalminister Nikolai Astrup (H) om kva konsekvensane og kostnadene av å reversere regionreforma vil vere.

– Det gjer vi fordi opposisjonen, og spesielt Senterpartiet, drar opp igjen denne diskusjonen gong på gong. Det er greitt å få fakta på bordet, seier Kjos til Dagen.

Ho seier at partiet ønskjer eit prisoverslag for å sjå om det er mogleg å gjennomføre ei reversering.

– Eg er bekymra for dei fleire tusen tilsette som har stått i denne store omveltinga og er redd for at ein mistar gode tilsette når det blir så mykje uvisse rundt framtida deira, seier Kjos.

Kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni i Sp seier til Dagen at heile poenget med å få sett ein stoppar for dei nye fylkeskommunane no, er at dei tilsette skal sleppe å leve vidare i uvisse.

– Vi meiner at ei reversering no vil vere rimelegare enn å halde fram sentraliseringa og denne reforma, seier ho.

