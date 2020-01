Gruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår

innenriks

– Sterk kontantstraum og rask tilbakebetaling av investeringane gjer prosjektet lønnsamt, melde selskapet Nordic Mining til Oslo Børs tysdag morgon. Det skriv Firda.

Dermed ligg dei godt an til å starte gruveprosjektet sitt i Engebøfjellet mot slutten av året.

– Eit vilkår for å starte bygging er at vi får ein robust prosjektfinansiering. Så det går vi i gang med for fullt no, seier administrerande direktør Ivar S. Fossum til NRK.

Nordic Mining starta prosjektet for snart 17 år sidan. I det såkalla moglegheitsstudiet til selskapet, som vart lagt fram tysdag, slår dei fast at kombinasjonen av rutil og granat vil gi ein lønnsam og robust økonomi.

Selskapet har fått løyve til å deponere 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden. Det har skapt store protestar blant miljøaktivistane.

– Vi har fleire tusen personar som er villige til å møte opp for å stoppe prosjektet, seier leiar for Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie til NRK. Ho meiner det framleis er mogleg å stoppe det politisk før dei går til aksjon.

