Gule meiner eksklusjon av islamsk studentforeining kan ha radikalisert fleire

innenriks

Den IS-sikta kvinna som nyleg vart henta heim til Noreg frå Syria saman med sine to små barn, var ein del av studentforeininga Islam Net ved dåverande Høgskolen i Oslo og Akershus (no: Oslomet) før ho drog til Syria i 2013, skriv VG og Khrono.

Islam Net hadde frå 2008 status som studentforeining og fekk bruke lokala ved HiOA til fleire møte og samlingar med omstridde foredragshaldarar. Men i 2013 vart organisasjonen ekskludert. Islam Net-leiar Fahad Qureshi kalla avgjerda rasistisk.

Ekskludering kan føre til radikalisering

Førsteamanuensis og ekstremismeforskar ved Oslomet Lars Gule meiner det var uheldig at foreininga vart ekskludert.

– Det kan det ha ført til at nokre studentar vart meir radikaliserte, seier Gule til Khrono.

– Eksklusjonen kunne sjåast på som ei stadfesting på at mange var imot islam. Eg trur det er større grunn til å frykte at det førte til at nokon vart meir ekstreme, seier Gule til Khrono.

Heilskapleg vurdering

Prorektor Nina Waaler svarer på kritikken frå Gule i ein e-post til NTB:

– Islam Net søkte i 2013 om å bli registrert som studentforeining ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og vart vurdert opp mot retningslinjene våre for registrering av studentforeiningar.

– Søknaden vart avslått etter ei heilskapleg vurdering, mellom anna med bakgrunn i at Islam Net ikkje vart vurdert som ei sjølvstendig studentforeining, at styremedlemmene ikkje var registrerte som studentar ved HiOA, og at dei praktiserte kjønnssegregering på arrangement. Vi har vurdert organisasjonen opp mot retningslinjene våre og har ikkje noko grunnlag for å vurdere påstanden frå Gule, skriv Waaler.

(©NPK)