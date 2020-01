Høie bekymra over virusutbrotet

innenriks

Tysdag kveld er over 4.500 menneske registrert smitta, medan 106 menneske er stadfesta døde som følgje av Wuhan-viruset.

Helseminister Bent Høie omtalar situasjonen slik i Nettavisen:

– Det er urovekkjande med utbrot av eit nytt og tidlegare ukjent virus frå Kina. Viruset kan gi lungebetennelse og har vorte spreidd til fleire andre land.

Høie understrekar at styresmaktene følgjer nøye med, og at dei har eit tett samarbeid med WHO, EU og andre europeiske land. Han minner òg om at Folkehelseinstituttet har oppdaterte reiseråda på heimesidene sine.

– Helsestyresmaktene i Noreg følgjer situasjonen nøye og er godt førebudde dersom viruset skulle komme til Noreg, seier han.

I Kina har over 50 millionar menneske i Hubei-provinsen no avgrensa rørslefridom for å hindre at viruset spreier seg. Norske styresmakter rår nordmenn mot å reise til Hubei-provinsen.

Utanfor Kina er det registrert smitte i Taiwan, Hongkong og Macau, og dessutan i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Kambodsja, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Australia, Frankrike og Tyskland.

