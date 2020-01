Mineral for 1.000 milliardar funne på havbotnen ved Svalbard

innenriks

Det dreier seg mellom anna om kopar, sink, gull og sølv, ifølgje TV 2. Det er forskarar ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim som har gjort funnet.

– Minerala har komme opp med varmt vatn frå jordas indre gjennom sprekkar i jordskorpa. Eit førebels estimat er at det er verdiar for 1.000 milliardar kroner, fortel Egil Tjåland, instituttleiar for geovitskap og petroleum på NTNU.

Resultata vart presenterte på forskarkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø tysdag.

– Det er enno mykje uvisse rundt anslaget, det kan vere mykje meir eller litt mindre, seier han til kanalen.

Regjeringa foreslo sommaren 2018 ei havbruksminerallov for å sikre berekraftig og lønnsam forvaltning av mineralførekomstane på norsk kontinentalsokkel. Lova legg til rette for at kommersielle selskap skal kunne konkurrere om å få leite etter og vinne ut mineralførekomstar på havbotnen.

Minerala blir i dag nytta i mellom anna i vindmøller, elbilar, batteri og i legeringar med aluminium. Oljedirektoratet er allereie i full gong med ei kartlegging, og det er påvist både manganskorpe og sulfid på store havdjup i Norskehavet ved Jan Mayen og altså ved Svalbard.

