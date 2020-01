Ny undersøking: Færre utsett for ID-tjuveri

innenriks

Det viser ei undersøking utført av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Skatteetaten.

Undersøkinga viser at 2,5 prosent av dei spurde har opplevd at andre har misbrukt identiteten deira til å utføre kriminelle handlingar. Tidlegare år har gjennomsnittet vore på rundt 3,7 prosent. Det betyr at talet på råka er redusert med rundt 50.000 personar.

33 prosent av dei som har fått identiteten sin misbrukt, har opplevd at andre har kjøpt ei vare eller tilsvarande i namnet deira på nettet.

21 prosent seier at nokon har kjøpt ei vare eller tilsvarande i butikken i namnet deira, medan 13 prosent seier at andre har utgitt seg for å vere dei på sosiale medium.

Seniorrådgivar Ole Anders Ulsrud i NorSIS, meiner ulike tryggingstiltak kan forklare delar av nedgangen.

– Vi trur at dei viktigaste årsakene til at dette har gått ned, er auka bruk av BankID, både av finansinstitusjonar og andre utsalsstader, men òg at fleire bruker totrinnsstadfesting ved innlogging. Det gjer det langt vanskelegare å misbruke identiteten til andre på sosiale medium og liknande, seier Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

I undersøkinga seier 37 prosent at dei nyttar seg av totrinnsstadfesting der dette er mogleg. For berre to år sidan låg denne delen på 29 prosent.

