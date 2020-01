Politiet til stades på skular etter nye truslar

innenriks

13 av truslane har komme til Sørvest politidistrikt. Seks skular i Rogaland har ifølgje Stavanger Aftenblad blitt trua dei siste to vekene.

Politiet i Nordland var på plass på fleire skular tysdag, noko dei kallar som eit tryggleiksskapande tiltak.

– Det har ikkje vore nokon reell fare ved nokon av skulane knytt opp til truslane som har komme, seier stabssjef Bent Are Eilertsen i ei pressemelding.

Elleve truslar tysdag

Berre tysdag kom det ifølgje politiet inn elleve truslar om skuleskyting på landsbasis. Det går føre seg etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut kven som står bak. Søraust politidistrikt koordinerer etterforskinga og har fått støtte frå Kripos.

Mange av truslane er sett fram gjennom sosiale medium.

Politiet i Nordland understrekar at det ikkje berre er straffbart å true samfunnsinstitusjonar, men at det òg kan følgje eit økonomisk erstatningsansvar.

– Politiet tar kvar enkelt trussel på alvor og vurderer om det er behov for å setje inn tiltak, seier Bent Are Eilertsen, som påpeikar at politiet ser ein samanheng mellom truslane, og at dei er i gang med å etterforske saka.

Same mønster

Også stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt påpeikar at mange av truslane følgjer det same mønsteret.

– Vi har ei meining om kva gruppering som står bak truslane, og kva motivet deira er, seier han i ei pressemelding.

– Det er synd at slike grupperingar får moglegheit til å spreie frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrande, òg fordi politiet bruker ein god del ressursar på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elevar, tilsette og innbyggjarane elles oppimot kvar hending, og at vi følgjer utviklinga tett, understrekar Strand.

Til NRK seier han at det er snakk om datakyndige folk som klarer å skjule identiteten sin. Han seier òg at det er lite sannsynleg at intensjonen er å realisere truslane.

(©NPK)