Rapport kritiserer to Oslo-byrådar for dårleg kontroll på arbeidsmiljøbrot

innenriks

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og dåverande helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) får kritikk i ein rapport frå kommunerevisjonen i Oslo kommune, skriv NRK.

Etatane til begge byrådane har sete på oversikter over korleis arbeidsmiljølova har vorte broten over tid, men utan at det har hamna på bordet til byrådane. Ifølgje rutinane til kommunen er det ansvaret til alle byrådar å sikre god internkontroll på HMS-området, ifølgje kommunerevisjonen.

Nær 250.000 brot

NRK har i ei rekkje artiklar retta søkjelyset mot brot på arbeidsmiljølova i Oslo kommune. Kartlegginga til NRK viser så langt at det har vore opp mot 250.000 brot i Oslo kommune.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er for augneblinken i fødselspermisjon. Vikarbyråd Arild Hermstad (MDG) kommenterer saka i fråværet hennar.

– Det er bra at kommunerevisjonen har gått inn i saka. Det er positivt og viktig med offentleg merksemd rundt arbeidstid og krava i arbeidsmiljølova. Rapporten skildrar forhold vi har vore klare over ei tid, og som vi er i gang med å rette opp. Etatane har hatt brot på arbeidstidsreglane, og rapporteringa har ikkje vore god nok. Dette er det tatt tak i, og vi ser klare resultat allereie, skriv Hermstad i ein e-post til NTB.

– Nærmar seg null

– Byråd Berg har vore opptatt av å få alle fakta på bordet når det gjeld brot i den tidlegare energigjenvinningsetaten. Parallelt vart det sett inn tiltak for å rydde opp. Situasjonen er no mykje betre enn han var, og talet på brot på arbeidstidsreglane nærmar seg null, skriv Hermstad.

NTB har vore i kontakt med tidlegare helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Ho viser til det ho har forklart i rapporten. Utover det ønskjer ho ikkje å kommentere saka.

(©NPK)