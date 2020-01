Aftenposten: Oljedirektoratet vil ha iskanten lenger nord

innenriks

Det melder Aftenposten, som no har kartlagt usemja om iskanten internt i Fagleg forum, ei ekspertgruppe som regjeringa har sett ned for å gi råd om forvaltninga av norske havområde.

Fagleg forum la i fjor fram ein rapport der det kom fram at det var usemje internt i gruppa om kvar iskanten bør trekkjast. I rapporten er det ikkje nemnt kven som meiner kva, men Aftenposten viser no til regjeringskjelder som ifølgje avisa stadfestar at Oljedirektoratet er det einaste av dei tolv medlemmene i Fagleg forum som tilrår iskantdefinisjonen som flyttar iskanten nordover.

Miljøstyresmaktene i Fagleg forum – Havforskingsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet – ønskjer alle å flytta iskanten sørover.

Kvar iskanten går, avgjer i praksis kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for oljeboring.

