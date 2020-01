Færre elevar blir mobba

innenriks

Det er likevel berre ein liten nedgang frå 2018. Då sa 6,1 prosent av elevane at dei vart mobba.

Både medelevar og vaksne står bak mobbinga som blir rapportert. I tillegg opplevde fleire digital mobbing av nokon på skulen. 3,6 prosent svarer at andre elevar står bak mobbinga.

– Utviklinga går rett veg, men éi mobbesak er éi for mykje. Alle barn har rett til å ha ein trygg og god skulekvardag. Derfor må vi halde fram kampen mot mobbing, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Mobbeombod

Femteklassingar rapporterer mest mobbing. 8,5 prosent av jentene og 9,5 prosent av gutane på trinnet seier at dei vart mobba i fjor. Delen som blir mobba, går ned med alder og årstrinn.

Regjeringa har tatt mange grep for å kjempe mot mobbinga i skulen. Eitt av tiltaka er at alle fylke fekk mobbeombod i 2018. Året før vart det opna for at elevar og foreldre kunne klage til Fylkesmannen dersom dei meinte at skulen ikkje handterte mobbesaker godt nok.

Over 700 saker i fjor haust

Heile 731 mobbesaker vart melde inn til fylkesmennene hausten 2019. Det er litt færre enn første halvdel av året.

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking for elevar frå femteklasse til siste år på vidaregåande. 451.184 elevar svarte på undersøkinga i fjor haust. Det er det høgaste talet som nokosinne har svart på undersøkinga.

