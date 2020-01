Frp bykser fram på måling etter regjeringsexit

innenriks

Framstegspartiet har på éi veke auka oppslutninga med 6,8 prosentpoeng. Partiet går dermed forbi Høgre og blir Noregs nest største parti for første gong på ni år.

Det viser stortingsmålinga som Sentio har laga for Nettavisen.

Det ser likevel ikkje like lyst ut for to av dei attverande regjeringspartia.

Høgre har i same periode falle 4,3 prosentpoeng og får ei oppslutning på 16,2 prosent. Vidare halverer Venstre oppslutninga si frå 4,1 til 2,1 prosent. KrF går derimot fram 0,9 prosentpoeng og får ei oppslutning på 3,9 prosent.

Senterpartiet fell kraftig for første gong på lang tid. Dei får ei oppslutning på 12,5 prosent. Det er ein nedgang på 4,3 prosentpoeng. Vidare får Arbeidarpartiet 25,6 (+0,2), Raudt 6,9 (+2,3), SV 7,7 (–0,2), MDG 5,4 (–0,5) og andre 2,6 (+1,1).

I undersøkinga er 1.007 respondentar spurde om kva dei ville røysta om det var stortingsval i morgon. Målinga har ein feilmargin på mellom 1,0 og 3,1 prosent.

