Frp forbi Sp på ny måling

innenriks

Medan Framstegspartiet har auka oppslutninga med 2,9 prosent i denne målinga etter at partiet gjekk ut av regjering, fell Senterpartiet heile 5,7 prosentpoeng og får ei oppslutning på 12,8 prosent, skriv Vårt Land.

– For berre få år sidan var 12,8 eit draumetal for oss. Sp har uansett eit sterkare fundament no, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Frp-leiar Siv Jensen seier målinga støttar grunngivinga hennar for å trekke partiet ut av regjeringa.

For resten av partia er oppslutninga slik: Høgre 21,0 (+0,1), Venstre 3,0 (+0,1), KrF 4,0 (+1,4), Miljøpartiet Dei Grøne 4,9 (+0,3), Ap 26,8 (+1,3), SV 7,6 (+0,5), Raudt 3,7 (-0,9) og Andre 1,5 (-0,1).

