Gjenopptakingskommisjonen vil utnemne ny Baneheia-sakkunnig

innenriks

Kommisjonen tar sikte på at utnemninga kan skje i første halvdel av februar, og at det kan kome ein sakkunnig rapport i april, opplyser dei i ei pressemelding.

Kommisjonen foreslår å utnemne ein rettsgenetikar ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkunnig. Rettsgenetikaren skal vurdere det såkalla DNA-beviset i saka.

Det er første gong kommisjonen utnemner ein rettsgenetikar for å sjå på DNA.

– Eg meiner at dette er veldig unødvendig, men at konklusjonen vil bli ei ytterlegare stadfesting på uskulda til Kristiansen, seier forsvararen hans, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

– To hovudfunn

Forsvararen har tidlegare peika på to hovudfunn som han meiner er bevis på at klienten hans er uskuldig, og som gjer at kommisjonen må gå med på at saka skal behandlast på nytt. Det eine er at vurderingar som er gjennomførte av ein norsk og ein britisk DNA-ekspert, ifølgje Sjødin, viser at DNA-funn som er gjorde på åstaden, ikkje kan brukast som bevis.

Det andre er at ei utgreiing frå sakkunnig ifølgje Sjødin viser at telefonen til Kristiansen ikkje kan ha vore på åstaden då drapa hende, fordi han då ville ha slått inn på éin av seks basestasjonar i nærleiken.

– Den nye vurderinga frå den sakkunnige vil vise uvissemoment òg for kommisjonen. Når det blir sett i lag med utelukkingsprovet på telefonen, vil dei ikkje ha moglegheit til å avslå kravet om gjenopptaking, seier Sjødin.

Behandlar gjenopptaking for sjette gong

Forslaget til val av sakkunnig og mandat er sende til Viggo Kristiansens forsvarar, påtalemakta og bistandsadvokatane for fråsegn.

Kristiansens krav om gjenopning av Baneheia-saka blir framleis behandla i kommisjonen. Det er sjette gong kommisjonen vurderer om Baneheia-saka skal behandlast på nytt i retten.

Viggo Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart funne valdtatt og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Dommen hadde ti års minstetid.

Kristiansen har heile tida hevda at han er uskuldig.