Helsedirektoratet tilrår ikkje helsesjekk ved innreise til Noreg

Den viktigaste årsaka er at det kan ta opptil to veker frå du er smitta til du får symptom.

– Det som er viktig no, er å gi god informasjon til dei reisande, slik at alle som kan vere smitta, tar kontakt med helsetenesta dersom dei blir sjuke, opplyser Helsedirektoratet.

Rådet er utarbeidd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og i tråd med tilrådingar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Sjekkar kroppstemperatur

Fleire flyplassar i Asia og land med direkte flysamband til den kinesiske byen Wuhan har innført skannarar, som viser kroppstemperaturen på passasjerane, for å sjå etter symptom på viruset, som feber. Slike skannarar førte til at viruset vart oppdaga i Thailand og Sør-Korea, og at pasientane fekk rask behandling, skriv VG.

Folkehelseinstituttet tilrår likevel ikkje slike skannarar på flyplassar i Noreg.

– Dette er tiltak som er dyrt og lite effektivt, opplyser lege Trine Hessevik Pausen ved Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Ho peikar på at skannarane peikar ut mange «falske positive», som berre har vanleg forkjøling. Dette krev unødvendig oppfølging, som er lite kostnadseffektivt.

Ho viser vidare til at det ikkje er direkteflygingar frå Hubei-provinsen til Noreg.

130 døde

Førebels er det truleg ingen her til lands som har sjukdommen.

Alle som har vore i Wuhan eller andre delar av Hubei-provinsen dei siste vekene, eller vore i nær kontakt med nokon som har vore der, blir bedne om å kontakte lege eller legevakt dersom dei får feber, hoste, brystsmerter eller pustevanskar. For å unngå at smitten blir spreidd, vil den som blir sjuk, bli lagd inn på sjukehus.

Det hittil ukjende Wuhan-viruset vart først påvist i desember i millionbyen Wuhan i Kina. Viruset kan arte seg som ei mild forkjøling, gi vanlege influensasymptom eller ha ei alvorleg utvikling med dødeleg utgang.

Kinesiske forskarar trur at lungeviruset kan ha smitta menneske via ein marknad i Wuhan der det har vorte selt kjøt og ville dyr ulovleg.

I Kina har 6.000 menneske testa positivt for viruset og 130 er døde, medan det er påvist ei mindre mengd smittetilfelle i fleire land. Utanfor Kina har minst 79 menneske vorte påviste smitten.

