Røe Isaksen: – Vi må ta lærdom av Nav-saka

Røe Isaksen tok over ansvaret for den største rettsskandalen i norsk historie då han fredag vart utnemnd til ny arbeids- og sosialminister etter Anniken Hauglie.

Allereie onsdag, på den tredje arbeidsdagen sin i departementet, møtte han dei sentrale partane i saka – Nav-direktør Sigrun Vågeng, riksadvokat Jørn Maurud og avdelingsleiar Bjørn Arvid Lervik frå Trygderetten – for å drøfte korleis informasjonsutvekslinga mellom etatane bør handterast framover.

– Dette er ein viktig del av arbeidet til Riksadvokaten og Nav for å få betre kommunikasjon, seier Isaksen til NTB. Han har no nedsett ei arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle og forbetre informasjonsflyten.

– Jobb å gjere

Tidlegare riksadvokat Tor-Aksel Busch har kome med sterk kritikk av både Nav og departementet for ikkje å varsle med ein gong då dei vart klar over at folk som har vorte dømde og fengsla for trygdesvindel, har vorte urett straffeforfølgde.

Minst 78 personar er urett dømde, og mange tusen er ramma av at Nav i ei årrekkje har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land.

Buschs etterfølgjer Jørn Sigurd Maurud seier til NTB at møtet onsdag er eit ledd i å sikre at ein slik skandale ikkje skjer igjen.

– Men vi har fått stadfesta at Nav har ein jobb å gjere, seier han.

– Må prøve igjen

Nav-direktør Sigrun Vågeng understrekar endå ein gong at Nav er i full gang med å rydde opp etter skandalen. Dei rundt 2.400 sakene der folk feilaktig har fått krav om tilbakebetaling, skal vere ferdig behandla før sommaren, seier ho til NTB.

– Kva vil du seie til dei mange som no melder om at dei ikkje kjem gjennom til Nav, eller ikkje får svar på førespurnadene sine?

– Dei må berre prøve igjen, seier Vågeng.

Røe Isaksen erklærte allereie fredag at han til liks med Hauglie har tillit til Vågeng.

– Systemet må lære

Han forsikrar at førsteprioriteten til styresmaktene er å sikre alle som har vorte ramma av skandalen.

– Det er at dei som har krav på utbetalingar, får det, og at klagar og fri rettshjelp-ordningar fungerer som dei skal. På litt lengre sikt må vi òg sjå kva heile systemet vårt kan lære av dette, seier Røe Isaksen.

– Det kan òg innebere at lova må endrast, seier arbeidsministeren.

I Nav-høyringa på Stortinget i byrjinga av januar vart det frå fleire hald påpeika at det som står i den norske trygdelova, er i direkte motstrid med EØS-reglane, utan at det kjem tydeleg fram i lovteksten.

– Kjem du til å gjere noko annleis enn forgjengaren din?

– Det er litt for tidleg å seie, seier Røe Isaksen.

– Korleis var det å ta over eit departement der ei slik sak ligg som ein tung skugge?

– Det er eit privilegium å få vere statsråd og eit viktig samfunnsoppdrag som eg tar på det største alvoret. Viss eg vil realisere meg sjølv, skal eg skrive ein roman, seier statsråden.

