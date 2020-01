Søstrer frå Bærum kan bli henta i Syria og sendt til Somalia

innenriks

EU-ambassadør Ali Said Faqi til Somalia stadfestar overfor Aftenposten at dei har to norske på lista si.

Somalia vil ta imot kvinner og barn med somalisk bakgrunn.

– Viss Noreg og resten av Europa nektar å hente dei, og dei ikkje har eit land å komme tilbake til, er dei i praksis statslause. Då vil alle som ønskjer det, bli returnerte til Somalia, opphavslandet til foreldra, seier Faqi.

Kvinnene vil truleg ikkje bli straffeforfølgde i Somalia.

Dei to søstrene drog til Syria i 2013 og gifta seg med IS-krigarar.

