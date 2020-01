12 prosent av kriminaliteten i Noreg skjer i sentrale delar av Oslo

innenriks

I fjor var det 36.000 lovbrot i sentrum av Oslo og bydelane Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene, skriv Aftenposten.

Tala er henta frå kriminalstatistikken for Oslo. Politiet meiner hovudforklaringa er narkotikaproblem knytte til dette området.

– Dette viser at vi har eit stort narkotikaproblem i Oslo. Med så mange rusavhengige og så stor narkotikaomsetning kjem òg andre typar kriminalitet som vald, ran, truslar, sal og forstyrring av offentleg ro og orden. Dermed blir det òg ubehageleg for folk som oppheld seg i området, seier politiinspektør Tore Soldal, leiar av Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, til avisa.

Færre meldingar totalt

Totalt vart det registrert 70.796 meldingar av lovbrot i Oslo politidistrikt, som består av kommunane Oslo, Asker og Bærum, i 2019. Talet på meldingar føyer seg inn i ein lengre trend med betydeleg reduksjon i meld kriminalitet i politidistriktet. Sidan 2012 har nedgangen vore på cirka 30 prosent. I desse åra har folketalet samtidig stige med 11 prosent, heiter det i rapporten.

I perioden 2014–2019 har det særleg vore ein nedgang i meldingar knytte til vinningslovbrot (–25,9 prosent) narkotikalovbrot (–27,3 prosent) og miljøkriminalitet (–34,5), medan det har vore ein kraftig auke i meldingar knytt til seksuallovbrot (39,1) valdshendingar (23 prosent) og økonomisk kriminalitet (50 prosent), og dessutan ein viss auke i talet på meldingar knytte til arbeidsmiljø (7 prosent).

Valdssaker aukar

Samanlikna med året før var det i 2019 ein betydeleg nedgang i melde seksuallovbrot på (–16 prosent). Også talet på meldingar knytt til narkotikakriminalitet (–3,8), arbeidsmiljø (–6,1 prosent) og økonomisk kriminalitet (–9,7) går ned, medan valdsmeldingar gjekk opp med 3,6 prosent.

Auken i valdssaker følgjer fleire års vekst og kjem av meir avdekking av familievald og av barn som vitne til vald i familiar, og dessutan auke i meldingar av truslar og dei minst alvorlege formene for vald (kroppskrenkingar), heiter det i rapporten.

Dei siste åra har vore ein auke i talet på personar under 18 år som er melde for vald. Auken i meldingar av fysisk vald frå 2018 til 2019 blir i sin heilskap tilskriven vald med unge gjerningspersonar, medan det er nedgang i meldingar med eldre mistenkte.

Basert på forventa trendar har politidistriktet vore særleg merksam på mogleg vekst i valdelege konfliktar i kriminelle ungdomsmiljø, truslar formidla på sosiale medium og dessutan hatkriminalitet og vald i høgreekstreme miljø. Det har òg vore ein spesiell innsats mot valdelege konfliktar mellom gjengar og unge i risikosona, særleg i innsatsområdet i Oslo sør, ifølgje rapporten.

Færre drap

I 2019 vart det registrert fire drap i Oslo politidistrikt. Alle offer var kvinner med relasjon til antatt gjerningsperson. Ein må tilbake til 1994 for å finne eit like lågt tal, også den gong var dette uvanleg lågt. Første del av 2000-talet varierte talet drap mellom 10 og 15 per år, for så å variere mellom fem og ti etter 2015.

Det er umogleg å avgjere om det låge talet på drap i 2019 er tilfeldig eller indikerer utviklinga framover, heiter det i rapporten.

