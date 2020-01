Ap til ny kamp for pensjon frå første krone

innenriks

Forslaget er blant seks forslag som Ap la fram for Stortinget torsdag. Det er fjerde gong på knapt to år Ap fremjar det same forslaget.

– Dette er ein måte å påpeike noko grunnleggjande urimeleg på. Denne saka er grundig greidd ut, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

I 2018 vart det halde ei eiga høyring om saka i Stortinget.

Men til no har Ap hatt regjeringsfleirtalet mot seg. Etter Frps regjerings-exit opnar det seg likevel ei ny moglegheit, meiner Støre.

– Dette er eit forslag som Frp seier dei har sans for. Dette ville jo vore ei moglegheit for dei til å seie at ja, dette røystar vi for, seier han.

I Stortinget torsdag gjorde Frp det likevel uttrykkeleg klart at dei ikkje kjem til å røyste for nokon av dei mange lause forslaga frå resten av opposisjonen.

Ikkje overraskande, men ryddig, meiner Støre.

– Det var nyttig å få dette avklart. Men det tyder jo at på område der ein kunne retta opp store skeivskapar, der vel Frp ikkje å gjere noko, seier Ap-leiaren, som garanterer at dersom dei raudgrøne vinn valet i 2021, vil pensjon frå første krone stå høgt på agendaen.

