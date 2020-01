Den nye næringsministeren teier om turistskatt

innenriks

I Venstres partiprogram heiter det at partiet vil «leggje til rette for at kommunar som ønskjer det kan innføre turistskatt».

Turistskatt er derimot ikkje nemnd i regjeringsplattforma, og Nybø vil ikkje svare Stavanger Aftenblad på om ho vil vidareføre forgjengar Torbjørn Røe Isaksens (H) politikk, eller om ho vil leggje seg på Venstres linje.

Nybø viser til at eit forslag om turistskatt no er under utarbeiding på Stortinget. «Statsråden ventar på innhaldet i dette før ho tar stilling til saka», skriv politisk rådgivar Britt Giske Andersen (V) til Aftenbladet.

SV bad før jul regjeringa om å greie ut turistskatt, og næringskomiteen skal seie meininga si innan 24. mars. Eit stortingsvedtak er venta 16. april.

Regjeringa har tidlegare gjort det klar at ho ikkje ønskjer denne typen skattlegging. Tidlegare næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var òg tydeleg på det då han for ei veke sidan inviterte turistnæringa og reiselivskommunar til å komme med tips til korleis ein kan løyse problemet med overturisme.

– Standpunktet til regjeringa ligg fast i denne regjeringsperioden, sa han då.

