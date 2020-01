Erna Solberg: Kjenne ikkje helsetilstanden til femåringen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) viste til personvernet og sa ho ikkje er kjent med tilstanden til guten då ho svarte på eit spørsmål frå innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Framstegspartiet, ifølgje Nettavisen.

Han har vore ein av fleire personar i offentlegheita som dei siste vekene har etterspurt og argumentert for innsyn i grunnlaget for avgjerda om å hente guten og familien heim til Noreg.

Under debatten i Stortinget torsdag bad Helgheim om å få vite om han er alvorleg sjuk eller ikkje, og peika på at saka hadde betydeleg offentleg interesse.

Solberg svarte at det er familien som sit på desse opplysningane, ikkje regjeringa.

– Eg har altså ingen opplysningar om dette. Ingen av oss har opplysningar som er knytte til kor alvorleg det er. Det er ikkje regjeringa som ikkje går ut med opplysningar, for vi har ikkje desse helseopplysningane, sa ho.

Fleire av kritikarane i debatten har peika på at regjeringa har brukt formuleringa «antatt sjuk» om tilstanden til guten. Solberg avviser at formuleringa inneber at det har vore uvisse om sjølve avgjerdsgrunnlaget.

– Når vi seier at dei er antatt sjuke, er det fordi vi ikkje har noka offisiell nemning eller grunnlag for å setje nokon diagnose – eller skulle gjort det. Men det er kjent kva avgjerdsgrunnlaget vårt var. At det kan vere uvisse, og det kan vere feil i det, kan vere, men avgjerdsgrunnlaget er heilt kjent, sa Solberg.

