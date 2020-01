Færre varslar frå Økokrim bekymrar skattedirektøren

innenriks

– I siste instans fører dette til at somme kriminelle aktørar på dette området kan gå fri. Vi står i fare for å løyse færre saker. Nokre saker klarer vi ikkje å rulle opp. Dette arbeidet blir svekt, seier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagens Næringsliv.

Han er bekymra over at Økokrim sender langt færre varsel til Skatteetaten enn tidlegare, jamvel om straumen av meldingar om mistenkjelege transaksjonar frå bankane har auka kraftig.

Meldingane har bankane og andre sendt til Økokrim, som har plukka ut og sendt saker vidare til Skatteetaten. Der har varsla vorte brukte i Skatteetatens etterretningsarbeid for å avdekkje skattekriminalitet.

Økokrim fekk inn rekordmange meldingar om mistenkjelege transaksjonar i fjor – 11.564, dei fleste av dei frå norske bankar. I same periode har talet på kvitvaskingsrapportar til Skatteetaten gått kraftig ned.

Fungerande Økokrim-sjef Hedvig Moe seier dei lyttar til skattedirektøren og det han trekkjer fram av bekymring, og at dei gjerne diskuterer prioriteringane sine med Skatteetaten.

– Vi kjenner oss att i hovudtendensane i tala frå Skatteetaten, endå om registreringane våre nok ikkje samsvarer fullt ut. Ein av grunnane til at vi produserer ei lågare mengd rapportar for Skatteetaten, er at prosjekta våre tidlegare gjerne var baserte på mindre omfattande analyse, seier ho.

(©NPK)