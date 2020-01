Høgre-toppar: Satsing på vindkraft må påskjønnast

innenriks

Komitéleiar Linda Hofstad Helleland, som også er ny distriktsminister, ber no landsmøtet til partiet gjere eit klart vedtak:

– Vi treng å skape fleire jobbar, og då må vi ta i bruk naturressursane. Men samtidig må lokalbefolkninga føle at dei sit igjen med noko. Derfor må meir av verdiskapinga igjen bli lokal, seier ho til NTB.

– Eit døme på korleis dette kan gjerast, er prinsippet ein har for vasskraftskattlegging i dag. Ei god styresnor vil vere at hovuddelen av inntektene må gå til lokalsamfunnet, seier Helleland.

På landsmøtet i mars ønsker programkomiteen i Høgre debatt om skatt- eller avgiftslegging av vasskraft, vindkraft og lakseoppdrett – og korleis inntektene skal fordelast.

Ser på modellar

Helleland meiner det er på høg tid å seie klart frå om at kommunar som stiller fjordar, fjell eller naturområde til disposisjon for næringsutvikling, må få noko igjen for det.

– Lokalpolitikarane må vurdere korleis naturressursane kan utnyttast mest mogleg effektivt, samtidig som ein balanserer omsynet til naturen, seier ho.

Høgre-toppen peikar på behovet for å skape folkeleg oppslutning om at næringsaktørar tar i bruk naturressursar.

– Det er rett og rimeleg at ein blir kompensert med skatte- og avgiftsinntekter når ein stiller areal til disposisjon og bidrar til jobbar og velferd i Noreg.

Helleland presiserer at Høgre framleis står ved landsmøtevedtaket frå i fjor om å seie nei til grunnrenteskatt for laksenæringa. Men det finst andre moglegheiter:

– Ei moglegheit er ein arealskatt eller ei produksjonsavgift som går tilbake til lokalsamfunnet, seier ho.

Distriktsprofil

Senterpartiet har vakse seg stort på eit breitt opprør i norske distrikt mot alt frå sentralisering av sjukehus, politi og domstolar til protest mot ferjeprisar og vindkraftmotstand.

Utnemninga av trønderen Helleland til ny distrikts- og digitaliseringsminister vart umiddelbart tolka som eit forsøk frå regjeringa på å komme på offensiven overfor distrikta.

Helleland åtvarar mot ein polarisert debatt om utbygging og skattlegging av vindkraft, vasskraft og oppdrett.

– Vi treng skatteinntekter frå jobbane som blir skapte, vi kan ikkje leve av teknologi åleine, seier ho.

Programkomiteen i Høgre skal på landsmøtet legge fram forslag til nokon klare retningsval – å ta i bruk naturen, men samtidig kompensere kommunane er eitt av dei. Meir detaljerte forslag skal utarbeidast før landsmøtet i valåret 2021.

Mange ukjente

Mykje er uklart når det gjeld utbygging og skattlegging av vindkraft på land og vasskraft, og dessutan skattlegging av lakseoppdrett.

Når det gjeld vindkraft på land, vedtok regjeringa i fjor, etter massiv motstand i distrikta, å skrote forslaget frå NVE til nasjonal ramme. Heile konsesjonssystemet for vindkraft på land skal no revurderast.

Eit skatteregime for vindkrafta er framleis ikkje etablert. Men toppar i Energi Norge og El og IT Forbundet har tatt til orde for at verdiane som blir skapte i vindkraft, i større grad må førast tilbake til kommunane som husar vindturbinane.

Innanfor vasskraft skapte det bruduljar då eit utval i fjor foreslo å avvikle spesialordningane som gir kommunar totalt 3 milliardar kroner i skatteinntekter direkte frå vasskraft.

Bråk vart det òg då fleirtalet i eit utval i fjor ville påleggje lakseoppdrettarane å betale grunnrenteskatt, etter modell frå vasskrafta.

