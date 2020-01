Havforsking viser at iskanten trekkjer sørover

innenriks

Instituttet har overvakt temperaturane i Barentshavet i over 70 år. Dei siste fem åra har temperaturen falle, ifølgje instituttet.

– Temperaturane i sørvestleg del er no nede på omtrent same nivå som dei var tidleg på 2000-talet, seier forskar Randi Ingvaldsen.

Årsaka er at vatnet som kjem inn med den norske atlanterhavsstraumen, som er ei forlenging av Golfstraumen, har vore kjøligare. Kaldare vatn betyr òg at den mykje omtala iskanten har trekt sørover, men instituttet understrekar at kvar han går, varierer svært mykje, til og med frå dag til dag.

Ingvaldsen understrekar at nedkjølinga er ein del av naturlege variasjonar, og at Barentshavet dei siste 40 åra har vorte mykje varmare.

– Ein gjennomgåande global temperaturauke hevar temperaturkurva oppover, slik at både dei høgaste og dei lågaste temperaturane generelt blir høgare enn tidlegare, seier ho på Havforskingsinstituttets nettsider.

Det går føre seg ein stor politisk diskusjon om kvar iskanten går, fordi det skal avgjere kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for oljeboring.

(©NPK)