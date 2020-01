Ingjerd Schou (H) vald som ny visepresident etter Abid Raja

innenriks

Det tyder at Høgre tar tilbake plassen i presidentskapet etter at partiet overlét han til Venstre og Abid Raja i førre periode.

– Det er naturleg at plassen fell til Høgre att. Det har heile tida vore posisjonen til Høgre, men vi gav han til Venstre etter forhandlingar i 2017. Men no er tida inne for å ta plassen tilbake, det er vi svært glade for, og det speglar viljen til folket i valet, seier Schou til NTB.

– Høgre får med dette to medlemmer igjen, og med det blir kjønnssamansetninga i representantskapet òg balansert att, påpeikar Schou.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er i dag Høgres andre medlem i komiteen.

Schou vart samrøystes vald av Stortinget torsdag formiddag. Schou sat òg i presidentskapet i førre stortingsperiode. 65-åringen held òg fram som medlem av Stortingets utanriks- og forsvarskomité, som medlem av Høgres gruppestyre og som Stortingets delegasjonsleiar til Europarådet.

(©NPK)