Misjonsorganisasjon opnar for kvinnelege leiarar

Misjonsorganisasjonen skal ønskja balanse mellom kvinner og menn på alle nivå i organisasjonen, ifølgje eit nytt notat, melder Dagen.

– Me vil få på plass ein endå betre kultur som gjer at NLM blir ein god stad for kvinner å vera tilsett og vera i teneste. Me ønskjer å gjera ein innsats for at kvinner i organisasjonen vår skal oppleva at dei blir heia på og få bruka heile seg i tenesta, seier fungerande generalsekretær Espen Ottosen.

Framover skal det greiast ut moglegheita for at kvinner kan sitja i hovudstyret. Unntaket er såkalla hyrding- og læreansvar, som betyr at kvinner ikkje kan vera pastor, forsamlingsleiar eller regionsleiar.

Ottesen understrekar at det først må gjennomførast ei strukturendring, der dette ansvaret blir plassert ein annan stad i organisasjonen.

– Me tenkjer det er naturleg å undersøkja om dette er vegen å gå for oss òg. Hovudstyret behandlar mange saker som handlar om heilt andre ting enn den åndelege profilen til NLM. Det er ein del av grunngivinga, seier Ottosen.

Kvinner kan ikkje veljast til hovudstyret eller rådsmøtet i organisasjonen i dag. Bakgrunnen er at generalforsamlinga vedtok at berre menn skal ha hyrding- og læreansvar i organisasjonen for 23 år sidan.

