NRK kjende ikkje behov for å snakke med Fjordman før serien om 22. juli

I Kringkastingsrådet forklarte dramasjef Ivar Køhn kvifor dei ikkje valde å møte Peder Jensen, kjend som Fjordman, før den nye serien vart laga. Den sterkaste kritikken har kome frå Jensen sjølv, i eit innlegg i Aftenposten tysdag, der han lurte på kvifor NRK ikkje har tatt kontakt. Han kalla det uetisk og uprofesjonelt.

Under etterforskinga av terrorhandlingane i 2011 vart Fjordman og skriftene hans framstilt som ei av inspirasjonskjeldene til Anders Behring Breivik.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk følgde opp spørsmålet og skildra rollefiguren Mads Pettersen som «openbert modellert» etter Fjordman.

– Hadde det ikkje òg vore interessant å snakke med denne figuren? spurde Selbekk, etter at dramasjefen hadde gjort greie for eit årelangt researcharbeid med over 100 djupneintervju som bakgrunn for serien.

Heilt klart ein fiktiv karakter

– Vi er heilt klare på at dette er ein fiktiv karakter, sa Køhn.

– Men handlingane hans følgjer ein del av handlingane til Fjordman. Det at han til dømes lét seg intervjue av VG, var handlingar vi har vorte inspirerte av i serien vår. Personen er ein heilt annan, forklarte han og understreka at dei hadde plassert han blant menneske i eit oppdikta miljø.

I serien er det Fredrik Høyer som speler Mads Pettersen, mannen bak bloggen «Breidablikk». Han er ung og einsleg, har eit intenst blikk og kler seg ofte i mariusgenser.

Dramasjefen forklarte at Fjordman har gitt tydeleg uttrykk for tankane sine i media, og at desse dermed har vore lettare tilgjengelege enn tankane til andre som trer fram gjennom dei ulike karakterane i serien. Behovet for å ta kontakt var ikkje til stades.

Bakteppe

Fleire av medlemmene av Kringkastingsrådet roste filmskaparane for å ha lagt så stor vekt på tankegodset til Fjordman.

– Dette er bakteppet for det som skjedde, sa Tove Karoline Knutsen.

– Derfor er det kanskje særleg viktig at det kjem fram. Vi har kanskje skove det litt under teppet fordi vi var så opptatt av forsoning.

Også rådsmedlem Bushra Isaq meinte det var positivt at NRK har tatt omsyn til ideologi og tankar i tida ved å la oss få møte ein av dei som stod bak.

Prislønt

NRKs serie om 22. juli har kosta 106 millionar kroner og har no runda 1.000.000 sjåarar.

Hovudforfattar Sara Johnsen vart onsdag tildelt Nordisk Film & TV Fonds pris for beste TV-dramamanus. I grunngivinga si skreiv juryen mellom anna at drama bør brukast fornuftig, spesielt når det gjeld framstilling av historier som er inspirerte av verkelege hendingar.

Dramasjef i NRK fortalde i Kringkastingsrådet at mottakinga har vore heilt overveldande.

– Vi har fått lite med negative tilbakemeldingar. Den største er den som går føre seg akkurat no, det at vi ikkje varsla Fjordman før det vart sendt.

219 førespurnader til rådet

Kringkastingsrådet behandla mellom anna òg dekninga av polekspedisjonen til Børge Ousland og Mike Horn, dekninga av nyheiter frå Oslo og Viken og eit nyheitsinnslag med kritikk mot Jehovas vitne.

Det kom inn totalt 2019 førespurnader før møtet.

