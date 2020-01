Nordmenn blir evakuerte frå Wuhan, men slepp karantene

innenriks

– Vi har kontakt med ei lita mengde nordmenn. Saman med andre europeiske land blir det arbeidde for å legge til rette for assistert utreise frå Wuhan for dei som ønsker det, seier kommunikasjonsrådgivar Mari Bangstad i UD til NTB.

Kor mange det dreier seg om, ønsker ikkje UD å opplyse om. Dei har heller ikkje full oversikt over talet på nordmenn om er i området.

Oppmodar til registrering

– Det er frivillig å registrere seg, så det gjer at vi ikkje med sikkerheit kan seie kor mange det er som er i Kina, seier kommunikasjonsrådgivaren.

Ho oppmodar dei som er i landet, til å registrere seg på Reiseregistrering.no. Folk blir òg bedne om å ta kontakt med reiseoperatørane sine, sidan ei rekke flyselskap har innstilt avgangane til og frå Kina. Reisande nordmenn i Kina som har spørsmål, kan òg ta kontakt med ambassaden i Beijing eller det operative senteret til UD.

Blir rekna som friske

Nordmennene som blir henta, har ikkje symptom på viruset, opplyser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

I motsetning til amerikanarane og sørkoreanarane som er evakuerte, slepp dei karantene når dei kjem heim. Dette er friske menneske, understrekar han.

– Opplegget for folk som kjem seg heim på eiga hand, er at dei skal halde fram livet sitt og kontakte helsetenesta viss dei får symptom som feber, hoste eller tung pust, seier overlegen.

I Kina har over 7.700 menneske testa positivt for Wuhan-viruset, medan det er påvist ei mindre mengde smittetilfelle i ei rekke andre land. I Europa er viruset påvist i Tyskland, Frankrike og Finland.

