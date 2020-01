Olav Fykse Tveit blir den fremste blant biskopane i landet

innenriks

Tveit, som tar over den prestisjefulle jobben etter Helga Haugland Byfuglien, vart tilsett under kyrkjerådsmøtet i Trondheim torsdag.

Tveit kjem frå jobben som generalsekretær i Kyrkjas verdsråd, som omfattar 350 kyrkjer med ein samla medlemsmasse på om lag ein halv milliard menneske over heile verda. Før det var han generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd i sju år.

59-åringen er den første som blir preses utan å vera biskop, men eit samla bispekollegium står likevel bak utnemninga, og valde å berre nominera han, sjølv om dei kunne nominera opp til tre kandidatar. Dei har uttala at han har ein ekstraordinær kompetanse og erfaring som gjer han svært godt eigna for stillinga.

I fjor vart reglementet endra slik at ny preses unntaksvis kan rekrutterast utanfor bispekollegiet, skriv Vårt Land.

– Mykje å læra frå andre truande

Som leiar for den største økumeniske organisasjonen i verda har Tveit brei og lang erfaring med å samarbeida med folk frå andre land, ulike kyrkjesamfunn og ulike trusretningar. Desse erfaringane håper han kan koma til nytte i den nye jobben som preses.

– Å vera med å bidra til at kyrkja kan spela ei positiv og konstruktiv rolle i Mangfalds-Noreg, synest eg er ei kjempespennande oppgåve. Der håpar eg at eg har noko å bidra med. Erfaringa mi er at det ofte kan vera lettare å byggja ein relasjon med nokon frå ein annan religion enn med folk som ikkje har religiøs tilknyting i det heile, seier han i eit intervju med NPK.

Tveit meiner nordmenn har mykje å læra om det å tru frå andre truande rundt om i verda.

– I Noreg har me hatt ein tradisjon med at tru handlar om det individuelle, nokon ein skal forstå. Viss det ikkje er det, så er det ikkje ekte. Det fører lett til ei individualisering og intellektualisering av religion. Det håpar eg me kan koma litt forbi, seier Tveit, som meiner denne oppfatninga har hemja forholdet mange har til Den norske kyrkja og til religion.

Han peikar på at dei fleste truande rundt omkring i verda har eit anna perspektiv, og at det å praktisera tru handlar mykje meir om kultur, praksis, tekstar, fellesskap og opplevingar som gir meining, enn om å forvalta ting intellektuelt.

– Godt å koma heim

Som presteson har han kjennskap til mange delar av landet. Dei første barneåra voks han opp på Vestlandet, på Bømlo og Dale. Han har òg budd på Gol og seinare på Haram på Sunnmøre, der han sjølv var prest.

– Det blir godt å koma heim, seier 59-åringen, som dei siste ti åra har hatt kontor i Genève i Sveits og store delar av verda som arbeidsfelt. Han ser no fram til meir tid med familien i Ås i Akershus. Han kjem òg til å bu ein del i Trondheim, då Nidaros bispedømme blir ein del av tilsynsområdet hans.

Fakta om Olav Fykse Tveit

* Fødd 24. november 1960, oppvaksen mellom anna på Bømlo.

* Tilsett som ny preses i Den norske kyrkja, etterfølgjer Helga Haugland Byfuglien som går av med pensjon.

* Den første presesen som ikkje sjølv har vore biskop. Samrøystes nominert av Bispemøtet.

* Gift med Anna Bjorvatten. Tre vaksne barn.

* Utdanna teolog ved MF vitskapleg høgskule (1986) og har tatt ein doktorgrad same stad (2002).

* Generalsekretær i Mellomkyrkjeleg råd (2002–2009).

* Generalsekretær i Kyrkjenes verdsråd (2009–2020).

* Tidlegare sokneprest i Haram (1988–1991)

(Kjelder: Vårt Land, Wikipedia)

Fakta om preses i Den norske kyrkja

* Preses har frå 1932 til 2011 vore tittelen på den valde leiaren av Bispemøtet i Den norske kyrkja, og er frå 2. oktober 2011 tittelen på den faste leiaren av Bispemøtet – den fremste blant biskopane i landet.

* Olav Fykse Tveit (59) vart torsdag tilsett som ny fast preses i Den norske kyrkja.

* Han etterfølgjer biskop Helga Haugland Byfuglien, som i 2011 vart innsett som den første faste presesen i DNK.

* Bakgrunnen for skipinga av eit eige presesembete var at biskopane opplevde at presesoppgåvene tok for mykje tid ved sida av biskopgjerninga.

*Ordninga innebar at det vart oppretta eit tolvte bispeembete som skal bruka det meste av tida si på presesoppgåvene.

* Regjeringa bestemde at embetet skulle leggjast til Trondheim, og preses har tilsynsansvar for Nidaros domprosti.

* Tidlegare vart biskopen i Oslo automatisk preses. Frå 1984 har preses vorte vald blant alle biskopane i landet.

* I 2018 vart reglementet endra slik at ny preses unntaksvis kan rekrutterast utanfor bispekollegiet. Olav Fykse Tveit blir den første presesen som ikkje har vore biskop.

