Politikarane i Bergen vil avgrense cruisetrafikken

innenriks

Bergen er ein av dei mest populære cruisehamnene i landet. I fjor la 338 cruiseskip til i byen, og til saman gjekk drygt 550.000 cruisepassasjerar i land.

Bystyret i Bergen går no inn for å kutte kraftig i talet på cruiseturistar til byen. Eit forslag frå gruppeleiar Sofie Marhaug i Raudt tar til orde for at indre hamn blir regulert med éin kaiplass for cruiseskip med ei maksimal passasjermengde på 1.000 passasjerar.

Det forslaget stilte bystyret seg bak i møtet onsdag.

– Bystyret er òg samd i at regulering av hamneareala kan vere eit eigna verktøy for å avgrense cruisetrafikken. Bystyret ber derfor om at byrådet leverer ei sak om korleis samtidige anløp kan avgrensast seinast første halvår 2021, skriv kommunen på nettsidene sine.

Frå før har Bergen gått inn for å avgrense talet på cruisepassasjerar til 8.000 per dag. Målet er å unngå utslepp av klimagassar i hamna og trengsel i gatene i byen.

Turistbussar er òg nekta å køyre over Bryggen og Torget og i Øvregaten om sommaren, skriv Bergens Tidende.

