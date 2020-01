Pollestad: Inga utsetjing av pelsdyrforslag

innenriks

Senterpartiet har fremja forslag i Stortinget om «full erstatning» for pelsdyrbøndene. Fristen er 4. februar, og saka skal debatterast i salen 11. februar.

Likevel har det vorte ny rørsle i saka etter at Framstegspartiet sist veke forlét regjeringa. Partiet er nemleg samd med Arbeidarpartiet og Senterpartiet i at kompensasjonen som regjeringa har tilbode pelsdyrbøndene, er for dårleg. Saman har dei tre partia fleirtal på Stortinget.

– Eg opplever at det er ei felles forståing av at kompensasjonsordninga må forbetrast kraftig. Det opplever eg at alle tre partia er samstemde om, seier leiaren i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Det må bli ei betydeleg forbetring av det som ligg der i dag. Det vil sjølvsagt bli ein kostbar affære, men når staten har vedtatt noko så spesielt som å forby ei næring, er det berre rett og rimeleg at det blir staten som tar rekninga, seier han.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingane, først på Jeløya i 2018 og såg på Granavolden i fjor, fekk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innan 2025.

