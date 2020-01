Regjeringspartia i iskant-møte på Stortinget

innenriks

– Grensa for iskanten og iskantsona må flyttast sørover. Det er i tråd med faglege råd, og vi kan ikkje prute på kunnskap i denne saka. Noregs rolle som ansvarleg havnasjon er på spel. Dette er eit vegval i tida for natur- og klimakrise, seier Kjenseth, som leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I vår skal politikarane avgjere korleis iskanten skal definerast. Det avgjer i praksis kor langt nord det skal vere tillate med oljeaktivitet. Medan KrF og Venstre ønskjer å trekkje iskanten lenger sørover, har Høgre ikkje bestemt seg enno.

Vitskapleg grunnlag

Venstre tok initiativ til møtet torsdag, der miljø- og energipolitikarar fekk ein gjennomgang av forskarane Tor Eldrevik frå Bjerknessenteret for klimaforsking og Cecilie von Quillfeldt frå Norsk Polarinstitutt.

Polarinstituttet meiner grensa for iskanten må trekkjast lenger sør enn i dag, av omsyn til økosystemet i heile området rundt isen og livet på havbotnen.

Bevisbyrde

– No har vi sørgt for at alle tre regjeringsparti har fått presentert det same faglege grunnlaget om korleis petroleumsaktivitet vil påverke desse sårbare havområda. Bevisbyrda ligg på dei som meiner at iskanten ikkje skal trekkjast sørover, seier Kjenseth.

Sjølv om Venstre og KrF skulle få med Høgre i å trekkje iskanten sørover, treng dei òg støtte frå Arbeidarpartiet for å få fleirtal. Ap-leiar Jonas Gahr Støre har uttala at dei i arbeidet med saka vil leggje meir vekt på miljø og artsmangfald enn tidlegare.

Fagleg usemje

Quillfeldt har òg leidd arbeidsgruppa i Fagleg forum for havområda, som skal gi politikarane eit vitskapleg avgjerdsgrunnlag.

I den siste rapporten frå Fagleg forum gjekk det fram at det var usemje mellom medlemmene i forumet om korleis iskanten skal definerast. Ifølgje Aftenposten vil Oljedirektoratet ha ein definisjon som trekkjer iskanten nordover, noko som vil gi oljeindustrien større spelerom, medan Havforskingsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet alle går inn for å setje grensa lenger sør.

