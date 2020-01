Sp vil ha omkamp om Ullevål i Stortinget

innenriks

Oslo bystyre vedtok onsdag at Oslo kommune skal be om at planane til Helse sør-aust om å leggje ned Ullevål og byggje nytt sjukehus på Gaustad blir sette på vent til framtidig drift av Ullevål er tilstrekkeleg greidd ut.

– Då bør òg Stortinget diskutere denne saka på nytt, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB, på spranget til ein duell med statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget.

– Ho vil bli utfordra på om den nye mindretalsregjeringa hennar vil lytte til bystyret i Oslo, seier Vedum.

Neste veke vil Senterpartiet leggje fram eit formelt forslag om å utsetje prosessen for Stortinget.

– Frp i Oslo har no slutta seg til motstanden mot å leggje ned Ullevål, påpeikar Vedum.

Regjeringa har allereie gitt Nye Oslo universitetssjukehus ei låneramme på over 29 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2020 for å realisere planane om eit nytt sjukehus på Gaustad.

