Stavanger-reiarlag blir etterforska for beaching

Miljødirektoratet viser til at det ikkje er lov å eksportere skip til opphogging i India. Det vart heller ikkje søkt om samtykke til eksporten av skipet, skriv Stavanger Aftenblad.

– Miljødirektoratet meiner derfor at seglasen på skipet til Alang i India har utgjort ein ulovleg avfallseksport og har på bakgrunn av det meldt Teekay Shipping til politiet, seier Bjørn Bjørnstad til avisa. Han er avdelingsleiar for tilsyn og areal i Miljødirektoratet.

Skipet vart i juni 2018 selt til eit panamaregistrert reiarlag, som like etter selde det vidare for opphogging i India. Delar av shippingnæringa sender skip til hogging på usertifiserte anlegg eller strender. Slik opphogging går òg under namnet «beaching».

Tysdag gjennomførte Sørvest politidistrikt og Økokrim ein razzia hos Teekay Shipping Norway AS i Stavanger.

Økokrim seier at dei ikkje veit kva som skjedde med skipet etter at det kom til stranda i India. Etterforskinga gjeld sjølve eksporten og skal avdekke om det er snakk om ulovleg avfallseksport eller ikkje.

Reiarlaget meiner skuldingane kan tilbakevisast. Kommunikasjonsansvarlig Axel Wiedenmann i Teekay seier reiarlaget vart overraska over ransakinga.

– Men vi har ikkje noko å skjule. Vi svarar på alle spørsmål etterforskarane har, seier Wiedenmann til Stavanger Aftenblad.

I fjor fekk Singapore-selskapet Wirana Shipping ei bot på 7 millionar kroner av Økokrim for å ha prøvd å smugle skipet Tide Carrier ut av Noreg.

