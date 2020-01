Isdanning på fly var truleg årsak til nestenulykke på Gardermoen

innenriks

Nestenulykka skjedde i samband med takeoff frå Gardermoen. Eit privatfly hadde nettopp tatt av og klatra til ei høgd på rundt 420 meter då nasen plutseleg peika nedover.

For å vinne att kontroll og hindre at flyet kolliderte med bakken trekte pilotane hardt i spakane. Dette gjorde at flyet vart utsett for store g-krefter som igjen påførte flyet betydelege strukturelle skadar. Flyet var berre 50 meter over bakken då pilotane vann att kontroll.

Havarikommisjonen for transport meiner ei sannsynleg forklaring på det plutselege stupet til flyet er at flyet stegla som følgje av ising.

