Kjøtkutt kan bidra til store utsleppskutt, ifølgje utgreiing

innenriks

I utgreiinga står det at det er gjennom kosthaldsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligg.

– Tiltaket føreset at forbrukarane endrar vanar, heiter det.

Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspurnaden og auke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholda er eigna.

I utgreiinga blir det foreslått vidare at bønder gjennomfører ulike fôr- og gjødseltiltak, og at den største barrieren for mange av desse tiltaka er at dei ikkje er lønnsame med dagens støttemiddel.

(©NPK)