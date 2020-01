MDG fryktar klimaforlis

innenriks

– Eg er stygt redd for at eit nytt klimaforlik vil ende i forlis, som gjer at ein vedtar altfor slappe mål som alle er samde om, men som ikkje blir gjennomførte, seier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til NTB.

– Vi treng ikkje noka stortingsmelding for å gjennomføre mange av desse tiltaka. Vi må ha ei regjering som set i verk tiltaka så raskt som mogleg. Så må dei skaffe seg endå tøffare mål og seie når utsleppa i Noreg skal vere null, held han fram.

Hermstad meiner Noreg må gjere endå meir på heimebane enn tiltaka som blir tatt fram i rapporten Klimakur 2030. Mellom anna må tiltaka setjast i gang raskare enn det som er foreslått, meiner han.

– Den gode nyheita er at mange av tiltaka vil gjere livet vårt betre. I tillegg til ei klimaløysing får vi då betre kosthald, betre luft i byane og betre transportsystem. Det bør ein glede seg til, seier Hermstad.

(©NPK)