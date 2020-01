Mange vitne har meldt seg etter togulykka i Vikersund

innenriks

– Publikum har vore flinke og tatt kontakt med oss. Mellom 10 og 20 personar har meldt seg, og fleire av dei har vore vitne til ulykka, seier etterforskingsleiar Bent Øye ved Hønefoss politistasjon til NTB.

Torsdag gjekk politiet ut med ei etterlysing av to konkrete vitne som visstnok var like i nærleiken av planovergangen rett etter ulykka.

– Per no så har vi ikkje høyrt noko frå dei to. Vi ønskjer veldig gjerne å få kontakt med dei, seier Øye.

Undersøkjer moglege tekniske feil

Ein av teoriane politiet jobbar ut ifrå, er at tekniske feil på planovergangen kan ha vore ei medverkande årsak til ulykka.

– Vi har gått gjennom ei rekkje loggar på dei ulike tekniske installasjonane. Det er jo ein naturleg del av etterforskinga å undersøkje om alt verka som det skulle. Vi samarbeider tett med både Havarikommisjonen og Bane Nor, seier Øye.

Den øydelagde bilen er send til Statens vegvesen og vil bli undersøkt for eventuelle feil.

Bane Nor, som har ansvaret for planovergangen, seier at dei ikkje ønskjer å uttale seg om ulykkesårsaka før politiet og Havarikommisjonen har avslutta undersøkingane sine.

– Sterkt prega

Hendinga skjedde i Vikersund i Modum tysdag kveld, då ein bil vart treft av toget etter å ha vorte fanga mellom bommane på planovergangen. Det var tre menn i bilen. Ein mann i 30-åra døydde, medan dei to andre kom frå hendinga utan fysiske skadar.

Dei to er sterkt prega av hendinga, forklarer Øye.

– Vi har hatt innleiande samtalar med begge to. Den eine mannen var i eit avhøyr i går. Den andre er planlagd å bli avhøyrd fredag, seier han.

Alle dei tre i bilen var utanlandske borgarar. Den omkomne mannen var i Noreg som asylsøkjar, ifølgje TV 2.

