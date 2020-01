Mindre kjøt og meir grønsaker skal gi kraftige klimakutt i landbruket

innenriks

I utgreiinga frå Miljødirektoratet står det at det er gjennom kosthaldsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligg. Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspurnaden og auke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholda er eigna.

– Endringane føreset ei stor haldningsendring hos forbrukarane, sa avdelingsdirektør Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet då utgreiinga vart lagd fram fredag.

I utgreiinga blir det peika på tiltak for å få til endringa som differensiering av momsavgift og særavgift, som momsreduksjon på frukt, grønt og nøtter og momsauke på kjøt.

Jordbruksareal ut av drift

Eitt av dei foreslåtte verkemidla i jordbruket er endringar i produksjonstilskota som styrkjer lønnsemda i husdyrproduksjonen i distrikta meir enn i område eigna for grønsaks- og fruktproduksjon. Dette kan likevel skape utfordringar.

– Valde scenario vil føre til ein reduksjon i norsk husdyrproduksjon som vil gi ei redusert sysselsetjing på 5.000 årsverk i denne perioden, sa Grønningsæter.

– Kor store desse konsekvensane vil få for jordbruket, avheng av kor fort endringane skjer og korleis jordbruket klarer å omstille seg, sa han vidare.

Ifølgje utgreiinga vil 1 million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noko som utgjer over 10 prosent av det norske jordbruksarealet.

Fleire tiltak

I utgreiinga blir det foreslått mange tiltak som kan setjast i verk i jordbrukssektoren. Blant tiltaka er ulike fôr- og gjødseltiltak og tiltak for auka karbonbinding.

Den største barrieren for mange av desse tiltaka er at dei ikkje er lønnsame med dagens støttemidlar, heiter det i utgreiinga.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet sa under framlegginga av utgreiinga at norsk landbruk er allereie godt i gang med å bli meir klimasmart, men at dei står overfor mange utfordringar.

– Et norsk, et opp maten, ingen matsvinn – så skal vi få dette til, sa han.

