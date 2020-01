Naturvernforbundet fryktar at Klimakur 2030 hamnar i skuffen

innenriks

– For ti år sidan leverte Miljødirektoratet Klimakur 2020, men han vart lagd i ein skuff. Det same kan ikkje skje med Klimakur 2030. Det er allereie pinleg at Noreg ikkje har nokon plan for korleis vi skal nå dei utilstrekkelege klimamåla våre, understrekar leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet krev at den nye klimakuren blir startskotet på reell klimahandling frå regjeringa i eit avgjerande år for klimapolitikken i verda. Samtidig åtvarar Ask Lundberg partia på Stortinget om eit eventuelt forlik som inneber store kompromiss.

– Det er sjølvsagt fint viss vi kan få brei semje om ambisiøse klimamål og klimatiltak, men det er ikkje vits å prioritere brei semje mellom partia viss det fører til at klimaplanen blir eit minste felles multiplum, seier ho.

