Noreg risikerer «no deal» til nyttår: – Tid er ein kritisk faktor

Storbritannias exit frå EU tyder at britane må forhandle fram ein eigen frihandelsavtale med Noreg. Og den frihandelsavtalen må vere på plass innan nyttår. Då går nemleg overgangsordningane som EU og Storbritannia har vorte samde om, og som Noreg har kopla seg på, ut.

Tida er knapp, konstaterer utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V). Dei er opne på at det no hastar med å kome i gang med forhandlingane.

– Tid er ein kritisk faktor, for vi må òg ha det igjennom i Stortinget, seier Nybø.

Ho forklarer at avtalen i praksis må vere klar ei god stund før nyttår, slik at både Stortinget og Parlamentet rekk å få ratifisert han i tide.

Plan B

I verste fall risikerer Noreg å stå utan avtale når nyttår kjem.

– Vi førebur oss òg på det scenarioet. Men det er ikkje det vi jobbar for, seier Nybø.

Heilt tomhendt står Noreg likevel ikkje. Eriksen Søreide påpeikar at Noreg og Storbritannia allereie har ein «no deal»-avtale frå mars 2019 liggjande i skuffen. Han vart forhandla fram som ein forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU utan semje om dei overgangsordningane som no er på plass.

– Vi har framleis «no deal»-avtalane våre i bakhand, seier Eriksen Søreide til NTB.

– Viss vi kjem til ein situasjon der overgangsperioden er over og vi ikkje har fått på plass nye avtalar, så kan desse bli aktuelle igjen, seier ho.

Godt førebudd

Dei to statsrådane forsikrar om at Noreg er godt førebudd. Ein forhandlingsdelegasjon leidd av den rutinerte diplomaten Atle Leikvoll er allereie på plass, og regjeringa har vedtatt eit sett med overordna retningslinjer for forhandlingane.

Etter kvart vil òg eit meir detaljert forhandlingsmandat bli vedtatt. Men forhandlingsstart kjem ikkje til å bli forseinka av dette, understrekar Eriksen Søreide.

– Vi er klare når britane er klare, seier ho.

Så langt er det ikkje sett nokon konkret dato for forhandlingsstart.

Tenestehandel bekymrar

Storbritannia er i dag det enkeltlandet Noreg eksporterer mest varer og tenester til. Vareeksporten frå Noreg til Storbritannia låg i 2019 på 181 milliardar kroner, medan tenesteeksporten låg på 38 milliardar kroner.

I forhandlingane som no er i vente, er det spesielt tenestehandelen som bekymrar.

– Tenesteområdet har ei sterk tilknyting til fri rørsle av personar. Det er det som har vore utfordringa for britane. Det betyr at dei ikkje har forhandla tenesteavtalar med nokon. Heller ikkje med oss, seier Eriksen Søreide.

Eit anna uavklart spørsmål er tilgang til britiske farvatn for norske fiskarar. Dette vil bli skilt ut i eit separat forhandlingsløp.

Forhandlingar i kø

Ei anna bekymring har vore at Noreg skal hamne bak i køen av land som no må forhandle fram nye avtalar med britane.

– På britisk side vil det vere ei stor utfordring med kapasitet. Det er det ingen tvil om, åtvarar Eriksen Søreide.

– Dei skal forhandle med EU, med Kina, med USA, med alle!

