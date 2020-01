Norske styresmakter førebudd på nordmenn som kjem heim frå Kina

innenriks

Instituttet skriv på nettsida si at det i tida framover kan kome fleire nordmenn heim frå Kina. Utanriksdepartementet har tilbode konsulær bistand og lagt til rette for assistert utreise frå Wuhan for dei som har ønskt det.

Det var i denne kinesiske byen i Hubei-provinsen viruset først braut ut.

Oppfølginga under sjølve reisa vil vere koordinert med styresmaktene i andre land.

– Når dei kjem fram til Noreg, vil den einskilde bli følgd opp av lokalt helsevesen etter dei råda vi har gitt til helsetenesta. Oppfølginga av den einskilde vil vere individuelt tilpassa, seier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, Line Vold.

