WWF: Økonomisk vekst kan ikkje vere føresetnad for klimatiltak

– Vi kan ikkje setje økonomisk vekst som føresetnad for å gjennomføre heilt nødvendige tiltak, slik regjeringa har sendt signal om i dag, seier fungerande generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Viss alle lever som nordmenn, vil vi trenge 3,4 jordklodar. Det seier seg sjølv at det ikkje går i lengda. Samtidig veit vi at kostnadene for å la vere å handle mot klimaendringane vil langt overstige kostnadene av å gjennomføre klimatiltak, påpeikar ho.

Andaur viser til FNs klimapanel som meiner det vil koste opptil 10 prosent av bruttonasjonalproduktet i verda (BNP) dersom kloden blir 3 grader varmare, medan ei omstilling til oppvarminga til 1,5 grader vil koste mindre enn 1 prosent.

