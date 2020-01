Wuhan-viruset: Kinesarar i Noreg kan søke om utvida visum

innenriks

– Dersom du ikkje kan returnere innan visumet går ut på grunn av at flyet ditt er kansellert, må du søke om ei forlenging, heiter det i ei melding frå UDI fredag.

Dei som har besøksvisum som gjeld for mindre enn 90 dagar, blir bedne om å kontakte politiet og søke om forlenging så snart som mogleg.

Eit besøksvisum kan ikkje forlengast ut over 90 dagar, og dei som nærmar seg eit opphald på denne lengda i Schengen-området, må søke om løyve for å vere her lovleg. Det blir gjort i form av ein e-post til UDI.

Dei som har opphaldsløyve som snart går ut, må òg søke om forlenging. Dei vil få det for ein kort periode.

UDI understrekar at moglegheita for å søke om forlenging av visum berre gjeld dei som ikkje kan returnere til Kina.

(©NPK)