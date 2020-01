Wuhan-viruset blir meldepliktig sjukdom

innenriks

Det nye viruset blir gjort meldepliktig til dette registeret og blir definert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom.

– Dette gjer vi for å kunne oppdage smittetilfelle tidleg og identifisere smittemåtar gjennom smitteoppsporing. Dette kan avgrense smitten og forhindre eit større utbrot i Noreg. Sjølv om viruset enno ikkje har kome til landet, gjer det oss betre førebudd dersom det skulle kome hit, seier helseminister Bent Høie (H).

Definering som allmennfarleg smittsam sjukdom gir mellom anna heimel til å påleggje legar smitteoppsporing og unntak frå teieplikt i denne samanhengen og andre smitteverntiltak dersom det er nødvendig. Meldingsplikta vil gi helsestyresmaktene oversikt over talet på tilfelle i Noreg.

For å vere oppdatert på situasjonen med Wuhan-viruset har norske helsestyresmakter kontinuerleg kontakt med det internasjonale nettverket sitt, og følgjer situasjonen tett med faglege forum og varslingssystem.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer fredag til Helsedirektoratet å koordinere innsatsen til helse- og omsorgssektoren i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre aktuelle aktørar.

– Dette er eit tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan, og vi gjer dette no som eit føre-var-tiltak fordi vi ser at situasjonen gjeld fleire aktørar, både i helsesektoren og andre sektorar. Det er derfor avgjerande at aktørane i sektoren vår og andre sektorar vidarefører og styrkjer det gode samarbeidet om å handtere utbrotet, seier Høie.

