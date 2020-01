ZERO krev vedtak om karbonfangst og -lagring

innenriks

– Vi har ikkje tid til fleire utsetjingar for å få på plass infrastrukturen som blir avgjerande for å få til nødvendige utsleppskutt, seier Marius Holm, dagleg leiar i Zero.

I planen Klimakur 2030, som vart lagd fram fredag, blir det anslått at dei planlagde anlegga for karbonfangst og -lagring frå avfallsforbrenning (CCS) på Klemetsrud i Oslo, Heimdal i Trondheim og BIR i Bergen kan bidra til utsleppskutt på 1,8 millionar tonn CO2.

– For å realisere desse tiltaka må regjeringa ta ei investeringsavgjerd i 2020, seier Holm.

