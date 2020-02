Professor får forskingspris for å få hjartepasientar opp på tredemølla

innenriks

Tysdag blir Wisløff (51) tildelt hjarteforskingspris frå Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Det var nok mange som trudde eg var klin galen då eg sa eg ville finne ut om det verka med hard trening på pasientar med hjarteinfarkt, seier Wisløff i eit intervju med foreininga.

Året var 2000, og Wisløff deltok på ein amerikansk kongress innan idrettsmedisin. På denne tida var det ei vanleg oppfatning at hjartepasientar skulle kome seg gjennom å kvile og ta det med ro. Det var viktig å unngå høg belastning på hjartet.

Men Wisløff hadde sett på forsøk der rotter med hjarteinfarkt vart sette til å trene. Resultata viste svært god utvikling for hjartet deira. Dei amerikanske legane vart ganske forskrekka då nordmannen foreslo å teste ut det same på menneske.

Den største treningsundersøkinga i verda

Wisløff fekk likevel støtte i forskingsmiljøet i Trondheim. I dag har råda til hjartesjuke snudd, og det er større tru på trening òg for denne pasientgruppa.

Wisløff leier forskingssenteret Cardiac Exercise Research Group, som er knytt til NTNU i Trondheim. Snart skal han i gang med den største treningsundersøkinga i verda i samarbeid med to tidlegare hjarteprisvinnarar. Studien NorEx omfattar 13.000 nordmenn som har hatt hjarteinfarkt. Målet er å dokumentere kva effekt trening har for pasientane.

Treningspille?

Wisløff og forskarane ved CERG held òg på med ei rekkje studiar som ser på samanhengen mellom trening og demensutvikling. Han synest spørsmålet er svært interessant: Kva er det med trening som er så bra? Kan ein sjå effekten i blodet?

– I så fall vil det vere mogleg å skape ei «treningspille», eller å gi «trena» blod til utrena som av ulike årsaker ikkje er i stand til å trene? undrar han.

Forskar-ektepar blir igjen heidra

Nasjonalforeininga deler kvart år ut to prisar, éin for hjarteforsking og éin for demensforsking.

Årets demensforskingspris går til Anders Fjell og Kristine Walhovd, som leiar Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ved Universitetet i Oslo. Gruppa er tidlegare utpeika som verdsleiande på feltet, og ekteparet vart i 2015 tildelte universitetet sin forskingspris.

Walhovd og Fjell er pionerar i å sjå utvikling av demens i eit livsløpsperspektiv, og nasjonalforeininga seier i grunngivinga si at forskinga har bidratt til grunnleggjande kunnskap om utviklinga av hjernen

Demens og heile livsløpet

Ifølgje teorien deira er det forhold allereie i morslivet som har tyding for korleis vi fungerer når vi blir gamle. Dei har sett i gang store nevrokognitive langtidsstudiar der dei følgjer deltakarar som er frå 0 til 100 år.

– Vi følgjer nett no meir enn tusen personar i ulike aldrar med ei rekkje nye mål på hjerne og funksjon, og her i Noreg kan vi, der deltakarane våre tillèt det, kople dataa til opplysningar frå nasjonale register og finne ut korleis helse og funksjon tidleg i livet heng saman med seinare hjerneutvikling og -endring, seier Walhovd til nettsida til universitetet.

Dei to forskingsprisane blir gitt til ein forskar eller forskarar som har bidratt til banebrytande resultat nasjonalt og internasjonalt, eller som har gjort ein særleg innsats på området sitt. Prisane består av eit beløp på 200.000 kroner, som skal brukast til forskingsrelatert arbeid, og dessutan eit grafisk blad.

