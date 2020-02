Airbnb-inntekter auka med 30 prosent i fjor

innenriks

Det er ein analyse som byrået Capa har utført, som viser at inntektene frå Airbnb auka frå om lag 2 milliardar i 2018 til 2,7 milliardar i fjor, skriv Dagens Næringsliv. Nesten 31.000 personar leiger ut via Airbnb i Noreg og medianinntekta ligg på 44.000 kroner.

Frå i år blir inntekter som bustadeigarar har av å drive korttidsutleige, skattbare. Airbnb har godtatt at dei skal sende ein rapport om kvar enkelt utleigar til norske skattestyresmakter. Analysen frå Capa viser at staten kunne fått 450 millionar kroner i skatt, dersom utleigarar skulle skatta av inntektene i fjor. Halvparten av dette ville gått til kommunane.

Den auka bruken av Airbnb ser likevel ikkje ut til å ramme hotella, skriv DN som anslår at hotella ligg an til å få ein vekst i talet på overnattingar på 5,2 prosent for 2019 og ei losjiomsetning på 15,5 milliardar kroner. Dette inkluderer ikkje moms, frukost eller andre inntekter frå mat, drikke, utleige av konferansefasilitetar og liknande.

