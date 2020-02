Høgre-topp krev svar om missiltrussel i forsvarsplan

innenriks

– Ein motstandar treng ikkje å okkupere norsk territorium, krenkje norsk luftrom eller sjøterritorium for å ramme oss, seier Høgres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Hårek Elvenes.

– Kryssarmissil fyrt av langt utanfor norsk territorium kan treffe kva mål som helst i Noreg, seier han til NTB.

Høgre-toppen er klar på at trusselen frå både kryssarmissil og ballistiske missil må takast tak i for fullt i neste langtidsplan for Forsvaret.

I fjor haust la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd (FMR). No jobbar forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) med regjeringsforslaget til ny langtidsplan. Han skal vere klar ved påsketider, då blir han send til Stortinget.

25.000 kilometer i timen

I motsetning til kryssarmissil, som flyg nær bakken, har ballistiske missil krum bane. Toppen av banen er ofte langt utanfor atmosfæren, og farten varierer frå 5.000 til 25.000 kilometer i timen, ifølgje Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).

– Interkontinentale ballistiske missil er nokre digre beist. Dei er like høge som eit hus på 2–3 etasjar og kan treffe nesten kvar helst i verda på under 30 minutt, seier FFI-forskar Birger Retterstøl-Olaisen.

Til store protestar frå Russland er Nato i ferd med å byggje eit ballistisk missilforsvar (BMD), men dette vernar ikkje heile Noreg mot alle typar missil.

– Viss nokon sender ballistiske missil med kort rekkjevidd mot til dømes Evenes flystasjon, kan desse verken bli oppdaga eller skorne av ved hjelp av Nato-missilskjoldet, skriv FFI.

Korleis dette holet i missilforsvaret kan tettast, er eitt av temaa i arbeidet med ny langtidsplan, påpeikar forskingsinstituttet. Nyleg vart det elles klart at Noreg ikkje kjem til å skaffe utstyr for å bli med i Natos nye missilforsvar.

«Utfordrar forsvarstenking»

Elvenes meiner missiltrusselen utfordrar vår etablerte forsvarstenking.

– Denne utviklinga må få konsekvensar for norsk forsvarsplanlegging. Det er avgjerande at den nye planen svarer på korleis Noreg skal vernast mot nye langtrekkande missil, seier han.

Han er ikkje åleine om å vere bekymra for dei nye våpena, som ikkje minst Russland har investert store summar i.

– Russland har styrkt evna si til å ramme vestlege mål gjennom bruk av kryssarmissil og ballistiske missil, skriv Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd.

Han peikar på at Noreg har nasjonale behov for vern som ikkje er tatt vare på. For å unngå at Noregs viktigaste militære styrkar blir nøytraliserte i eit første angrep, er det behov for vern mot både kryssarmissil og ballistiske missil, argumenterer han.

Erkjenner manglar

Elvenes kravde nyleg svar på korleis forsvarsministeren vil sørgje for at vern mot langtrekkande missil blir tatt vare på.

– Forsvaret har i dag ei avgrensa evne til å skyte ned langtrekkande kryssarmissil, men ingen kapasitet til å skyte ned ballistiske missil, svarte Bakke-Jensen i eit brev til Stortinget.

Bakke-Jensen erkjenner at langtrekkande kryssar- og ballistiske missil «representerer en økende utfordring» og viser til at temaet blir vurdert i arbeidet med ny langtidsplan.

